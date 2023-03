Loch im zu engen Socken! Das steckt hinter dem Stutzen-Trend

via

Rene Renner, Jude Bellingham, Kyle Walker und Neymar – immer mehr Spieler laufen mit Löchern in den Stutzen auf. Was steckt dahinter?

„Schöne Socken, für das schöne Spiel… Von den Fußball-Verbänden genehmigt“, schrieb Roma-Trainer Jose Mourinho im Februar auf Instagram und kritisierte den Stutzen-Trend mit drei zähneknirschenden Emojis.

Viele Stars schneiden bei diesem Phänomen bewusst Löcher in den Wadenbereich der Sportsocken. „Ich hatte viele Probleme mit Wadenkrämpfen und gedacht: Das machst du auch mal“, sagte Union-Berlin-Stürmer Sven Michel der Bild. Der Grund ist simple: „Es ist echt so, dass der Druck sich verringert und du nicht ganz so schnell Krämpfe bekommst, auch wenn du es nicht zu 100 Prozent verringern kannst.“

Placebo-Effekt?

Diese Maßnahme ließ sich bereits im Juni 2007 von Italiens Giorgio Chiellini bei einem Länderspiel in Arnheim beobachten. Damals jedoch mit einem anderen Hintergrund. Der 37-Jährige spielte bei sehr hohen Sommer-Temperaturen, seine Waden sollten damit besser „belüftet“ werden.

Was sagen Experten dazu? Sportwissenschaftler Prof. Dr. Veit Senner erklärte gegenüber FuPa-Oberbayern, dass die „Löcher kaum negative Aspekte bei der mechanischen Stabilisierung haben. Außerdem sei die Belüftung besser.“ Der Sportwissenschaftler lobt die kreative Idee, glaubt aber vor allem an eine Art Placebo-Effekt: „Am Ende schaut’s halt cool aus für sie. Wenn man daran glaubt, hat es eine Wirkung, das hilft manchmal mehr als alles andere.“

