Loeb feiert dritten Etappensieg bei Rallye Dakar

Prodrive-Pilot Sebastien Loeb hat am Sonntag seinen dritten Tagessieg bei der heurigen Dakar-Rallye eingefahren. Der Franzose entschied die siebente Etappe zwischen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad und Al Duwadimi nach 483 Wertungskilometern für sich und machte mehr als zehn Minuten auf den Gesamtführenden Carlos Sainz gut. Loeb hat als Zweiter noch 19 Minuten Rückstand auf den spanischen Audi-Fahrer.

Der bisherige Zweitplatzierte Mattias Ekström hatte bereits nach wenigen Kilometern eine technische Panne und verlor durch die Reparatur viel Zeit. Der Schwede, der wie Sainz im Audi unterwegs ist, musste damit den Traum vom Gesamtsieg begraben.

Bei den Motorrädern gewann Honda-Pilot Jose Ignacio Cornejo aus Chile das Teilstück, der argentinische KTM-Mann Kevin Benavides wurde Tagesdritter. In der Gesamtwertung liegt der Etappen-Fünfte Ricky Brabec (Honda) nur mehr eine Sekunde vor Ross Branch aus Botswana. Der Hero-Pilot nahm dem US-Amerikaner als Vierter 50 Sekunden ab. Benavides hat als Gesamt-Fünfter 24:39 Minuten Rückstand, sein KTM-Teamkollege Toby Price liegt als Sechster 31 Minuten zurück. Die 46. Dakar endet am kommenden Freitag in Yanbu am Roten Meer.

(APA)

