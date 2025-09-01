Lois Openda kurz vor Wechsel von Leipzig zu Juventus

Leipzigs Angreifer Lois Openda steht vor einem Wechsel nach Italien zu Juventus.

Zwischen den Turinern und RB Leipzig gibt es eine grundsätzliche Einigung über eine Leihe samt anschließender Kaufpflicht, die für Juve leicht zu erreichen ist. Das Gesamtpaket des Deal überschreitet 50 Millionen Euro.

In der abgelaufenen Saison sammelte der 25-Jährige, an den auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach Sky Sport Infos dachte, in 45 Pflichtspielen für RB 13 Tore und elf Vorlagen. In Leipzig hat Openda noch einen Vertrag bis 2028.

Der deutsche Bundesligist erhält eine Leihgebühr von vier Millionen Euro. Anschließend greift eine Kaufpflicht von 42 Millionen Euro sowie bis zu fünf Millionen Euro an zusätzlichen Bonuszahlungen, die noch fließen können. Zudem haben sich die Sachsen eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Leipzig bekommt neuen Stürmer

Stand der belgische Angreifer beim 0:6 in München noch in der Startelf, wurde er von Trainer Ole Werner beim 2:0-Heimsieg über den 1. FC Heidenheim am Wochenende erst in der Schlussphase eingewechselt.

Für Ersatz haben die Leipziger schon gesorgt. Conrad Harder ist nach Sky Sport Informationen auf dem Weg nach Leipzig! Sporting hat Grünes Licht gegeben. Wenn zeitlich alles passt, wechselt Harder am Deadline Day nach Leipzig für mehr als 20 Millionen Euro. Mit dem Stürmer besteht bereits eine Einigung.

(skysport.de // Philipp Hinze)

Beitragsbild: Imago