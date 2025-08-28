London-Duell um Xavi Simons! Leipzig-Star vom Training freigestellt

Der Niederländer trainiert am Donnerstag nicht in Leipzig und befindet sich stattdessen in Gesprächen und Verhandlungen über seine Zukunft.

Ein Wechsel in die Premier League steht unmittelbar bevor, der Spieler ist bereits in London, wie auch die Bild berichtet.

London-Duell um Xavi

Nach Sky Sport Informationen ist der FC Chelsea trotz anderslautender Berichte weiterhin im Rennen um Xavi. Auch Tottenham ist dabei und hat sich positioniert. Kurz vor dem Deadline Day kommt es zum internen London-Duell um Xavi! Parallel ist der Verkauf von Christopher Nkunku an Milan fix. Die Vereine haben eine Einigung erzielt.

(skysport.de) Foto: Imago