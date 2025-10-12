London Game: Broncos-Arbeitssieg gegen die Jets

Eine Woche nach ihrem Überraschungssieg gegen den Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles haben die Denver Broncos in der National Football League (NFL) auch ein extrem zähes London Game gewonnen. Die Broncos rangen die unsäglich offensivschwachen New York Jets im Tottenham Hotspur Stadium mit 13:11 nieder und verbesserten ihre Saisonbilanz auf 4:2 Siege. Die Jets stehen bei 0:6, sie sind ligaweit das einzige Team ohne Sieg.

Die Jets fanden mit ihrem Quarterback Justin Fields, der neun Sacks kassierte, überhaupt keine Mittel, den Ball im Pass-Spiel zu bewegen. Mit drei Field Goals von Nick Folk und stabiler Defense allerdings blieb der Außenseiter dran – und er drehte sogar das Spiel: Eine Holding-Strafe der Broncos in der eigenen Endzone brachte den Jets zwei Punkte für eine Safety und damit die 11:10-Führung. Quarterback Bo Nix führte die Broncos im letzten Quarter dann zumindest in Field-Goal-Position – Will Lutz verwandelte zum Endstand.

Das dritte London Game bestreiten am 19. Oktober die Jacksonville Jaguars und die Los Angeles Rams. Am 9. November kommt die NFL für das Spiel der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons nach Berlin ins Olympiastadion.

