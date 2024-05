Lopetegui neuer Trainer bei West Ham United

Der Spanier Julen Lopetegui wird wie erwartet neuer Teammanager beim noch amtierenden englischen Conference-League-Gewinner West Ham United. Der 57-Jährige beerbt den Schotten David Moyes, dessen Vertrag bei den Hammers mit der kürzlich abgeschlossenen Saison in der Premier League endet. Die Verpflichtung Lopeteguis verkündete West Ham am Donnerstag.

Die Londoner hatten die Spielzeit 2023/24 auf dem neunten Platz beendet. Im Viertelfinale der Europa League scheiterte der Klub am deutschen Meister Bayer Leverkusen. Lopetegui, bei dem auch der deutsche Rekordchampion Bayern München auf seiner Trainersuche angeklopft haben soll, hat bereits durch ein achtmonatiges Engagement bei den Wolverhampton Wanderers in der vergangenen Saison Erfahrungen in der Premier League.

