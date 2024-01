Los Angeles FC übernimmt Mehrheit an Grasshoppers Zürich

Der Schweizer Fußball-Traditionsverein Grasshopper Club ist nach vier Jahren in chinesischer Hand in US-Besitz übergegangen. Der Los Angeles FC hält künftig 96,5 Prozent der Anteile, gab der Club aus Zürich am Mittwoch bekannt.

Mit dem Vizemeister der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) unterhält auch der nach einer Insolvenz in die Tiroler Liga zwangsrelegierte österreichische Traditionsclub Wacker Innsbruck seit dem Vorjahr eine strategische Partnerschaft.

(APA) / Bild: Imago