Los Angeles Lakers ehren Kobe Bryant mit Statue

Die Los Angeles Lakers ehren ihre verstorbene Legende Kobe Bryant mit einer Statue vor ihrer Heimstätte in Downtown Los Angeles. Die Enthüllung erfolgt am Donnerstagabend, ab Freitag ist die Skulptur laut Lakers-Angaben auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Bryant, damals 41 Jahre alt, seine Tochter Gianna und sieben weitere Personen waren am 26. Jänner 2020 bei einem Hubschrauberabsturz im Großraum Los Angeles ums Leben gekommen.

Bryant hat mit den Los Angeles Lakers fünf NBA-Titel gewonnen und bis zu seinem Karriereende 2016 nie für ein anderes Profi-Team gespielt. Vor der Heimhalle des Traditionsclubs stehen auch bereits Statuen anderer Ex-Stars wie Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar oder Magic Johnson.

(APA)/Bild: Imago