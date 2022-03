Los Angeles Lakers kommen in NBA weiter nicht in Schwung

via

Die Chancen der Los Angeles Lakers auf die direkte Qualifikation für die Play-off-Phase in der NBA werden zusehends geringer.

Am Dienstag kassierten die Lakers gegen die Dallas Mavericks eine 104:109-Niederlage und mussten damit zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Spielen als Verlierer vom Parkett. Dabei lag der Rekordchampion aus Kalifornien bereits mit 21 Punkten voran. Mavs-Star Luka Doncic kam auf 25 Zähler, LeBron James aufseiten der Lakers hatte 26 Punkte.

Durch die Niederlage vergrößerte sich der Rückstand der Lakers auf den Stadtrivalen Los Angeles Clippers. Die Clippers gewannen ihr Auswärtsspiel bei den Houston Rockets mit 113:100. Beide Teams stehen derzeit außerhalb der Top sechs in der Western Conference, die sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren. Dallas zählt mit acht Siegen in den vergangenen zehn Partien dazu. Die nächstbesten vier Mannschaften spielen nach Ende des Grunddurchgangs in einem Mini-Turnier um die zwei verbleibenden Plätze pro Conference.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Dienstag:

Boston Celtics – Atlanta Hawks 107:98, Washington Wizards – Detroit Pistons 116:113, Toronto Raptors – Brooklyn Nets 109:108, Houston Rockets – Los Angeles Clippers 100:113, Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 129:114, Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks 104:109

