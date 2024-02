Los Angeles Lakers stoppen Siegesserie der NY Knicks

Nach neun Siegen in Serie sind die New York Knicks in der National Basketball Association (NBA) wieder als Verlierer vom Platz gegangen.

Am Samstag (Ortszeit) mussten sich die Knicks den Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James mit 105:113 (59:59) geschlagen geben. Kein Team in der nordamerikanischen Basketballliga hatte zuletzt mehr Siege nacheinander eingefahren.

James avancierte mit 24 Punkten zum besten Werfer der Lakers, Matchwinner war aber Austin Reaves: 14 seiner 22 Zähler erzielte der US-amerikanische Nationalspieler im vierten Viertel, das die Lakers mit 33:19 für sich entschieden. Die Knicks rutschten durch die Niederlage in der Eastern Conference auf den vierten Platz, die Lakers müssen als Neunter im Westen weiter um die Play-off-Teilnahme kämpfen.

60 Curry-Punkte für Golden State zu wenig

Für die herausragende Leistung am Samstag (Ortszeit) sorgte Stephen Curry: Der Superstar der Golden State Warriors erzielte im Auswärtsspiel bei den Atlanta Hawks mit 60 Punkten die sechstmeisten eines Spielers in dieser Saison. Dennoch zogen die Warriors mit 134:141 (64:64, 123:123) nach Verlängerung den Kürzeren. 14 Sekunden vor Ende des vierten Viertels hatte Curry die Warriors mit 123:121 in Führung gebracht, im Gegenzug kassierten die Gäste noch den Ausgleich. Die Hawks eröffneten die Verlängerung mit einem 11:0-Lauf, um sich entscheidend abzusetzen.

(APA) / Bild: Imago