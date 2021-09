Lothar Matthäus, Marc Janko und Alexander Manninger: Star-Power zum Auftakt der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria

Die UEFA Champions League am Dienstag: Constanze Weiss, Sky Experte Marc Janko & Sky Analyse Experte Klaus Schmidt ab 18:00 Uhr mit dem Hit FC Sevilla gegen Salzburg und dem Mega-Duell FC Barcelona gegen FC Bayern.

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit Kimberly Budinsky, Sky Experte Lothar Matthäus & Sky Analyse-Experte Klaus Schmidt

Ex-Top-Torhüter Alexander Manninger ist am Mittwoch zum Top-Spiel als Gast im Studio

Auch am Mittwoch zeigt Sky Sport Austria alle Spiele mit den Krachern David Alabas Real Madrid zu Gast bei Inter Mailand, FC Liverpool gegen AC Milan und Manchester City gegen RB Leipzig

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Sky feiert die Saison 2021/22 mit der kompletten UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League, allen Spielen der ADMIRAL Bundesliga, der Premier League, der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokals

Wien, 13. September 2021 – Auf Sky Sport Austria erwartet Fußball-Fans in der UEFA Champions League Saison 2021/22 ein Fußball-Spektakel der Extraklasse. Sky überträgt in Österreich alle Begegnungen der Königsklasse als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz! Abseits des Rasens werden Hochkaräter – ob Sky Experten oder prominente Gäste – das Geschehen auf dem Rasen für die Sky Abonnenten einordnen.

Sky Experte Marc Janko bei Salzburgs Auftakt-Hit gegen Sevilla und beim Mega-Duell FC Barcelona gegen FC Bayern München am Dienstag im Einsatz

Sky Anchor Constanze Weiss und der ehemalige Salzburg-Torjäger und Sky Experte Marc Janko begrüßen die Fußballfans am Dienstag ab 18:00 Uhr zu einem Auftakt, der es in sich hat: Österreichs Meister Salzburg eröffnet in Sevilla die UEFA Champions League-Gruppenphase. Kommentator Philipp Paternina und Field Reporter Gerhard Krabath fangen vor Ort die Stimmung in Sevilla ein.

Anschließend folgt das Mega-Duell FC Barcelona gegen den deutschen Rekordmeister, FC Bayern München. Bei dem Aufeinandertreffen der beiden Fußballschwergewichte könnten auch zwei Österreicher eine entscheidende Rolle spielen: Ausnahmetalent Yusuf Demir auf Seiten der Katalanen und Neuzugang Marcel Sabitzer auf Seiten der Münchner. Sky Sport Austria überträgt auch alle weiteren Spiele des Abends in der Einzeloption und zusätzlich in der Original Sky Konferenz live.

David Alabas Real Madrid bei Inter Mailand live am Mittwoch

Einen rotweißroten Leckerbissen gibt es für Sky Seher:innen auch am Mittwoch, wenn Österreichs Starspieler David Alaba voraussichtlich sein UEFA Champions League-Debüt bei Real Madrid gibt. Die Königlichen erwartet auswärts in Mailand gegen Inter gleich ein echter Härtetest. Sky Sport Austria stimmt ab 20:00 Uhr auf das Highlight-Match ein. Sky Anchor Kimberly Budinsky führt mit Weltfußballer & Sky Experte Lothar Matthäus durch den Fußballabend. Sky Seher:innen dürfen sich zusätzlich auf den ehemaligen Top-Torhüter Alexander Manninger als Studio-Gast zum Topspiel freuen. Martin Konrad meldet sich mit dem Kommentar und den Stimmen aus dem Giuseppe-Meazza-Stadion.

Die weiteren Highlights des Abends sind der Klassiker FC Liverpool gegen AC Milan sowie das Trainer-Duell Pep Guardiola gegen Jesse Marsch bei Manchester City gegen RB Leipzig. Der Ex-Salzburger Erling Haaland geht für den BVB in Istanbul gegen Besiktas auf Torjagd. Sky Sport Austria überträgt auch alle weiteren Spiele des Abends in der Einzeloption und zusätzlich in der Original Sky Konferenz live.

Klaus Schmidt liefert Einblicke in die taktischen Finessen von Europas Top-Teams

Taktik-Fans kommen bei “360° Schmidt” voll auf ihre Kosten. Der langjährige Trainer Klaus Schmidt, der u.a. den SV Mattersburg, Altach und zuletzt den FC Flyeralarm Admira betreute, wird die entscheidenden taktischen Winkelzüge der Spitzenteams unter die Lupe nehmen.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky – die Heimat des Fußballs

Mit Sky sehen Fußballfans in Österreich alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live & exklusiv. Dazu überträgt Sky ab der kommenden Saison alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und die Premier League live. Wettbewerbsübergreifend überträgt Sky in Österreich in der kommenden Saison 1439 Live-Spiele.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Sevilla – FC Salzburg live ab 18:45 Uhr auf Sky Sport Austria 2

BSC Young Boys – Manchester United live ab 18:45 Uhr auf Sky Sport Austria 3

FC Barcelona – FC Bayern München live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

FC Chelsea – Zenit St. Petersburg live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

OSC Lille – VfL Wolfsburg live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Malmö FF – Juventus Turin live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 5

FC Villarreal – Atalanta Bergamo live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 6

Dynamo Kiew – Benfica Lissabon live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Klaus Schmidt

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Besiktas Istanbul – Borussia Dortmund live ab 18:45 Uhr auf Sky Sport Austria 3

FC Sheriff Tiraspol – Shaktar Donetsk live ab 18:45 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Inter Mailand – Real Madrid live ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – RB Leipzig live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

FC Liverpool – AC Milan live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4

Atletico Madrid – FC Porto live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 5

FC Brügge – Paris Saint-Germain live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 6

Sporting Lissabon – Ajax Amsterdam live ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Lothar Matthäus

Studio-Gast: Alexander Manninger

Sky Analyse-Experte: Klaus Schmidt

