Luca Marini kehrt in der MotoGP am Sachsenring zurück

Marini, Halbbruder der italienischen Legende Valentino Rossi, hatte sich Ende Mai bei einem Test für das 8-Stunden-Rennen in Japan schwere Verletzungen zugezogen und war seitdem ausgefallen.

„Ich freue mich sehr, wieder Motorrad fahren zu können, alle im Team zu sehen und weiter an diesem Projekt zu arbeiten“, sagte Marini. Ein Testlauf in der Vorwoche in Brünn sei gut gelaufen, wenn auch noch nicht perfekt. „Aber der beste Weg, mich weiter zu verbessern, ist Fahren. Es geht vor allem darum, wieder in den Rhythmus zu kommen und die Saison gut abzuschließen.“

Marini hatte eine ausgekugelte linke Hüfte, eine Verletzung der Bänder im linken Knie, Frakturen des Brustbeins und des linken Schlüsselbeins sowie einen rechtsseitigen Pneumothorax erlitten. Am Samstag (15.00 Uhr) findet beim elften Saisonlauf der Sprint der Königsklasse MotoGP statt, am Sonntag (14.00/Sky Sport) das Hauptrennen.

(SID)

