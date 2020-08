Luckeneder zu fixem Wechsel nach Hartberg: “Kann meine Einsatzchancen gut einschätzen”

via

via Sky Sport Austria

Felix Luckeneder war in der vergangenen Saison vom LASK zum TSV Hartberg ausgeliehen und wurde bei den Oststeirern zum Stammspieler. Nach dem Ablauf der Leihe konnten sich Hartberg und der LASK gestern auf einen fixen Wechsel des 26-jährigen Innenverteidigers einigen.

Der gebürtige Oberösterreicher absolvierte in der letzten Saison 32 Spiele für den TSV und fühlt sich in der Oststeiermark pudelwohl. Im Interview mit Sky-Reporter Michael Ganhör erklärt er seine Entscheidung und spricht auch über die Ziele in der kommenden Saison.

Schopp über die Entwiclung von Felix Luckeneder