“Lügner!”: Italiens Chiellini neckt Spaniens Alba vor Elfer-Krimi

Es war die Szene vor dem Elfer-Krimi zwischen Italien und Spanien. Giorgio Chiellini erlaubte sich einige Späße bei der Seitenwahl mit Jordi Alba. Der Spanier fand es gar nicht witzig.

Stell dir vor, du willst dich voll und ganz auf eines der wichtigsten Elfmeterschießen deiner Karriere fokussieren. Und dann kommt da ein erfahrener Italiener daher und versucht dich mit allen Mitteln aus deinem Tunnel zu holen.

Zu dieser Situation kam es am Dienstagabend kurz vor dem Elfmeterschießen zwischen Spanien und Italien. Als der deutsche Schiedsrichter Dr. Felix Brych die Kapitäne beider Mannschaften, Giorgio Chiellini und Jordi Alba zur Seitenwahl bat, ereignete sich eine Szene, die anschließend online viral ging.

Alba versuchte Brych beim ersten Münzwurf, der darüber entscheiden sollte, wo geschossen wird, davon zu überzeugen, dass er gewonnen habe. Alba hätte natürlich gerne vor den spanischen Fans geschossen. Brych, seine Assistenten und Chiellini erkannten schnell, dass das nicht stimmte.

Chiellini neckt Alba

Darüber freute sich der Abwehr-Hüne tierisch, verpasste Alba lachend einen Stupser und setzte zu einer freundschaftlichen Watschn in Albas Gesicht an. “Mentiroso, Mentiroso”, rief er Alba zu, was auf Deutsch bedeutet: “Lügner, Lügner!” Sowohl Chiellini, als auch das Schiedsrichter-Team lachten. Alba schien dabei ernst zu bleiben.

Nachdem der Italiener auch die zweite Wahl gewann und entschied, dass die Italiener als erstes schießen werden, folgte eine innige Umarmung. Chiellini nahm Alba dabei ordentlich in die Mangel. Der Barca-Spieler versuchte sich irgendwie aus dem Klammergriff zu befreien.

Psychospiel oder nicht. Am Ende behielten die Italiener mit ihrem gelösten Kapitän die Oberhand über die Spanier.

