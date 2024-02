Paris Saint-Germain empfängt am heutigen Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel Real Sociedad San Sebastián (jetzt live auf Sky Sport Austria 3 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen). Die beiden Trainer streuen sich vor dem Duell am Valentinstag in der „Stadt der Liebe“ gegenseitig Rosen.