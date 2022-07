Lustenau-Coach Mader: „Wir suchen im Offensivbereich noch Verstärkungen“

via

via Sky Sport Austria

Nach 22 Jahren spielt der SC Austria Lustenau wieder in der Bundesliga. Der Trainer des Aufsteigers, Markus Mader, war in der ersten Saisonausgabe von „DAB I Der Audiobeweis“ zu Gast. Dort sprach der 54-Jährige u.a. über die Kaderplanung und die geplante Verstärkung in der Offensive. Musste man doch mit dem Stürmer-Duo Haris Tabaković und Muhammed Cham zwei wichtige Stützen abgeben.

Mittelstürmer Fabian Schubert vom FC St. Gallen wird u.a. mit Austria Lustenau in Verbindung gebracht. Darauf angesprochen äußert sich der Lustenau-Coach knapp: „Sollte er kommen, wäre ich einverstanden.“

Laut Mader wird in Kürze ein anderer Stürmer präsentiert. Um wen es sich dabei handelt, will er jedoch noch nicht verraten. „Das wird dann von Alexander (Anm.: Lustenau-Sportkoordinator Alexander Schneider) über die Presseaussendung bekannt gegeben.“

Tabakovic ein „spezieller Spieler“

Auch über den zum FK Austria Wien abgewanderten Stürmer, Haris Tabaković, spricht der Trainer im Podcast. „Natürlich war Tabaković ein spezieller Spieler für uns. Weil wir sehr viel auf ihn anlegen konnten. Diesen Spielertyp haben wir jetzt nicht mehr und daher müssen wir unsere Spielweise ändern und uns neu erfinden. Da gibt es dann andere Ansatzpunkte, die wir umsetzen müssen, um erfolgreich zu sein.“, sagt Mader im Gespräch mit Moderator Otto Rosenauer.

Tabakovic erzielte in der Vorsaison 27 Tore für Lustenau. Der Torschützenkönig der 2. Liga war damit maßgeblich am Aufstieg der Vorarlberger beteiligt.

DAB | Der Audiobeweis Folge #152 mit Markus Mader

Beitragsbild: GEPA