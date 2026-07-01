Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau hat sich in einem Testspiel gegen den Schweizer Topklub Young Boys Bern ein Remis erkämpft. Der TSV Hartberg unterlag dem Regionalligisten SC Weiz.

Im Duell der Vorarlberger gegen die Berner fielen keine Tore. Die Young Boys trafen beim 0:0 in Lustenau allerdings zwei Mal Aluminium.

Der TSV Hartberg musste im Test gegen Weiz eine Niederlage beklagen. Im Oststeirischen Duell gab es eine 2:3-Pleite. Marco Hoffmann (14.) und Matthias Postl (19.) erzielten die Treffer für den Bundesligisten.