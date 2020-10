Lustenau feiert ersten Saisonsieg – Blau-Weiß Linz verpasst Sprung an Tabellenspitze

via

via Sky Sport Austria

In der 5. Runde der 2. Liga ist Austria Lustenau der erste Sieg gelungen. Gegen Vorwärts Steyr setzten sich die Vorarlberger mit 4:0 durch.

Wallace brachte die Lustenauer bereits in der zweiten Minute in Führung. Kurz vor der Pause traf Haris Tabakovic zum 2:0. Blankson Anoff und abermals Haris Tabakovic sorgten am Ende für den klaren 4:0-Erfolg. Austria Lustenau hält nun nach fünf Runden bei fünf Punkten und rangiert auf dem zehnten Tabellenplatz.

Blau-Weiß Linz verpasst Sprung an Tabellenspitze

Der FC Blau-Weiß Linz unterlag in der 5. Runde der 2. Liga vor eigenem Publikum den FC Dornbirn mit 1:2. Egzon Shabani und Lukas Fridrikas trafen für die Dornbirner. Der Anschlusstreffer von Fabio Strauss kam zu spät. Blau-Weiß Linz verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze. Die Linzer liegen mit neun Punkt auf dem dritten Rang.

Kellerduell endet torlos

Im Duell zwischen dem 15. und 16. der Tabelle in der 2. Liga gab es keinen Sieger. Die Young Violets und der Kapfenberger SV trennen sich 0:0. Die Young Violets müssen damit weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Bild: GEPA