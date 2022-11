Lustenau-Kapitän Maak: Derby-Ausfall „tut brutal weh“

via

via Sky Sport Austria

Die zweite Auflage des Vorarlberg-Derbys zwischen Austria Lustenau und dem SCR Altach steht zum Abschluss des Bundesliga-Herbstes an. Die Aufsteiger müssen dabei auf ihren Kapitän verzichten: Matthias Maak fällt für das Lokalduell aus.

„Man merkt in Vorarlberg und in der Stadt, dass es was ganz besonderes ist“, weiß der Innenverteidiger, der mit seinem Ausfall aufgrund eines Außenbandeinrisses hadert: „Es tut brutal weh.“

An seine defensiven Kollegen hat er eine klare Botschaft: „Sie müssen Atdhe Nuhiu in den Griff kriegen. Er ist ein richtiger Neuner, weiß wo das Tor steht.“

2075 Matthias Maak Position Verteidigung Verein SC Austria Lustenau

