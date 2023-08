Lustenau leiht deutschen U20-Teamspieler aus

Neuzugang bei Austria Lustenau: Wie die Vorarlberger am Montag mitteilten, wechselt der deutsche U20-Teamspieler Ben Bobzien für eine Saison von Mainz 05 auf Leihbasis ins Ländle.



Bobzien ist aktuell deutscher U20-Nationalspieler und kommt vermehrt über die offensiven Außenbahnen zum Einsatz. Bei der Austria unterschreibt er einen Leihvertrag bis Sommer 2024.

„Wir freuen uns, dass sich Ben entschieden hat, die kommende Saison bei uns zu verbringen. Er hat sowohl in der Jugendabteilung von Mainz als auch in seinen ersten Schritten im Profibereich bewiesen, dass er sehr viele Qualitäten mitbringt, die unserem Spiel helfen werden. Durch sein Tempo, seine Fähigkeiten im Dribbling und sein Zug zum Tor ist er in der Offensive vielseitig einsetzbar und wird unserem Angriffsspiel weitere Flexibilität verleihen. Wir sind uns sicher, dass alle involvierten Parteien von dieser Leihe sehr profitieren werden“, sagte Lustenau Sportchef Alexander Schneider.

„In meiner jetzigen Situation ist die Leihe zur Austria der richtige Schritt in meiner Karriere. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen um Alex Schneider hatte ich ein gutes Gefühl und dann ging es in den letzten Tagen schnell. Ich will mich hier weiterentwickeln, der Mannschaft mit Scorerpunkten helfen und zusammen vor den Fans im Reichshofstadion jubeln“, sagte Bobzien.



Quelle: Austria Lustenau