Lustenau leiht Mittelfeldspieler von Clermont aus

via Sky Sport Austria

Austria Lustenau hat Mittelfeldspieler Cem Türkmen erneut vom französischen Partnerclub Clermont Foot ausgeliehen. Der 20-Jährige spielte schon in der abgelaufenen Spielzeit für den Bundesliga-Aufsteiger. Wie Lustenau am Donnerstag bekannt gab, kommt der Deutsch-Türke für eine Saison an den Rhein.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Türkmen 28 Einsätze für die Austria in der 2. Liga und im ÖFB-Cup. Ausgebildet wurde er bei Bayer Leverkusen, spielte dann aber in Nachwuchs-Auswahlen für die Türkei.

(APA) / Bild: GEPA