Lustenau leiht Mittelstürmer von Trabzonspor aus

Für die zweite Saisonhälfte in der ADMIRAL Bundesliga verstärkt sich der SC Austria Lustenau mit Emrehan Gedikli. Der 19-jährige Mittelstürmer wechselt leihweise vom türkischen Erstligisten Trabzonspor an den Rhein und unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Der in Oberhausen geborene und 1,87 Meter große Angreifer spielte von 2010 bis 2022 bei Bayer 04 Leverkusen, ehe er im Februar des letzten Jahres von Trabzonspor verpflichtet wurde. Vor seinem Engagement in der Türkei erzielte er für die Leverkusener U17- und U19-Mannschaften 56 Tore in 54 Spielen. Nach Einsätzen in der UEFA Youth League feierte Gedikli am 22. Mai 2021 gegen Borussia Dortmund sein Debüt in der deutschen Bundesliga. Zuvor kam er für das Top-Team aus dem Nachbarland dreimal in der UEFA Europa League zum Einsatz. Beim amtierenden Meister der Süper Lig blieb dem Deutsch-Türken der finale Durchbruch bis dato verwehrt.

Im letzten Jahr wurde der Rechtsfuß erstmals in die türkische U21-Nationalmannschaft einberufen, davor absolvierte er 23 Spiele bei den DFB-Junioren und erzielte dabei zehn Tore.

Bild: GEPA