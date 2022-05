Lustenau-Sportkoordinator Schneider kommentiert Schubert-Gerüchte

Austria-Lustenau-Sportkoordinator Alexander Schneider hat bei „Talk & Tore“ zu den Gerüchten um Fabian Schubert Stellung genommen. Der 27-jährige Stürmer vom FC St. Gallen könnte laut einem Bericht der „Krone“ leihweise zum Bundesliga-Aufsteiger wechseln.

„Er hat in der 2. Liga natürlich eine herausragende Quote, aber da sind wir wieder beim Finanziellen. Er wird nach so einer Saison in St. Gallen nicht schlecht verdienen. Dann ist auch immer die Frage: Will dieser Spieler überhaupt? Ist es finanziell überhaupt möglich? Ich denke nicht“, sagt Schneider über Schubert, der in der vergangenen Saison im Trikot von Blau-Weiß Linz mit 33 Treffern Torschützenkönig der 2. Liga wurde.

Artikelbild: Imago