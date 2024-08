Lustenau startet mit Remis in zweite Liga

Austria Lustenau hat das Unternehmen Wiederaufstieg in die ADMIRAL Bundesliga sieglos begonnen.

Die Vorarlberger kamen am Samstag im ersten Saisonspiel in der ADMIRAL 2. Liga zu Hause gegen Lafnitz über ein torloses Remis nicht hinaus. Damit endete eine interessante Serie, hatten doch am Freitag zum Ligastart alle fünf Auswärtsteams die Oberhand behalten. Im Abendspiel bekommt es noch die zweite Mannschaft von Sturm Graz mit Schwarz-Weiß Bregenz zu tun.

(APA) / Bild: GEPA