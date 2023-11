Lustenau trennt sich von Trainer Mader

Nach wochenlangen Spekulationen hat Austria Lustenau am Montagabend die Reißleine gezogen und sich von Trainer Markus Mader getrennt.

„Nach langer und intensiver Analyse der vergangenen Wochen und Monate sind der Vorstand sowie das Sportgremium der Austria schweren Herzens zu der Entscheidung gelangt, Trainer Markus Mader per sofort zu beurlauben“, schrieb der Verein in einer Aussendung.

Bis zur Winterpause soll Sportkoordinator Alexander Schneider gemeinsam mit Momo Gerdi, dem Trainer der Amateure, die Mannschaft an der Seitenlinie betreuen.

„Wir haben Markus unheimlich viel zu verdanken und er wird immer eine prägende Rolle in der Geschichte des SC Austria Lustenau einnehmen. Nicht nur die Rückkehr in die Bundesliga im Jahr 2022, sondern auch viele denkwürdige Partien im Reichshofstadion inklusive vielumjubelte Derby-Siege werden bei uns und unseren Fans immer in positiver Erinnerung bleiben. Auch aufgrund seines besonderen Charakters ist uns allen im Verein dieser Schritt absolut nicht leichtgefallen und wir haben viel mit uns gerungen. Die Ergebnisse und Entwicklungen der bisherigen Saison haben uns nun jedoch zu diesem Schritt veranlasst. Wir danken Markus und Martin ausdrücklich für die zurückliegenden zweieinhalb Jahre und wünschen ihnen sportlich sowie privat nur das Beste“, sagte Vorstandsprecher Bernd Bösch.

Markus Mader kam im Sommer 2021 zusammen mit Co-Trainer Martin Schneider zur Austria nach Lustenau, der die Austria gemeinsam mit Mader verlassen wird. Gleich in seiner Premieren-Saison feierte das Duo mit seinem Team den Meistertitel in der 2. Liga und damit die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. In der vergangenen Bundesliga-Saison landete die Austria nach Ende der Saison auf dem achten Platz.

Mader am Wochenende über die Kritik an seine Person: „Konzentriere mich nur auf das Sportliche“

