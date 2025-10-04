Lustenau verdrängt Young Violets mit Sieg von Platz drei
Austria Lustenau hat die Young Violets der Wiener Austria am Samstag 3:2 (3:0) bezwungen.
Durch den Heimsieg übernahmen die Vorarlberger von den Gästen den dritten Tabellenrang der 2. Fußball-Liga. Ein früher Doppelschlag von Seydou Diarra (6., 8. Minute) und ein weiteres Tor von Jack Lahne (23.) sorgten zunächst für klare Verhältnisse. Den Gästen gelang durch Konstantin Aleksa (64.) und Marcel Stöger (82.) zwar noch der Anschluss, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.
Austria Salzburg behauptete sich daheim gegen Hertha Wels mit 4:2 (2:2). Um 20 Uhr empfängt Sturm Graz II im Kellerduell Schwarz-Weiß Bregenz, Rapid II trifft daheim auf Kapfenberg. Tabellenführer St. Pölten tritt zum Abschluss der neunten Runde am Sonntag bei Austria Klagenfurt an.
(APA) / Bild: GEPA