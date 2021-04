Lustenau verpasst Lizenz auch in zweiter Instanz

via

via Sky Sport Austria

Zweitligist Austria Lustenau hat auch im zweiten Anlauf die Zulassungen für die tipico Bundesliga verpasst und wartet weiter auf eine Zulassung für die zweithöchste Spielklasse. Dies teilte der Verein heute in einer Aussendung mit.

Demnach scheiterte der Antrag in zweiter Instanz erneut am geplanten Stadionprojekt. Die Bundesligalizenz können die Vorarlberger somit nicht mehr erhalten, eine Zulassung für die 2. Liga wäre aber über den Protest beim Senat 5 in letzter Instanz noch möglich.

“Diese wird aber nur erteilt, wenn der SC Austria Lustenau den finanziellen Nachweis erbringt, dass die Durchführung des Spielbetriebs gesichert ist“, erklärt Austria-Vorstand Bernd Bösch in der Meldung.

(Red.)

