Lustenau verpflichtet FAC-Stürmer ablösefrei

Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau kann ab sofort auf die Dienste von Anthony Schmid bauen. Der 23-jährige Stürmer wurde ablösefrei vom ehemaligen Ligakonkurrenten FAC geholt und unterzeichnete bei den Vorarlbergern am Freitag einen bis 2024 gültigen Vertrag. Der in Straßburg geborene, mehrfache ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler, der im Nachwuchs für den SC Freiburg gespielt hatte, brachte es in dieser Saison auf elf Tore und vier Assists.

„Durch seine Qualitäten vor dem Tor, seinem Tempo und seiner Flexibilität gepaart mit einer Top-Mentalität wird er unsere Offensive bereichern“, sagte Lustenaus Sportkoordinator Alexander Schneider. Schmid tritt ein großes Erbe an, soll er doch auch den Abgang von Goalgetter Haris Tabakovic zur Wiener Austria vergessen machen.

(APA)

Bild: GEPA