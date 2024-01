Lustenau verstärkt sich in der Innenverteidigung

Austria Lustenau hat mit Luca Meisl einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der 24-Jährige spielte bis zuletzt bei Beershot V.A. in Belgien und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Vorarlberg.

Meisl stammt aus der Jugend von Red Bull Salzburg. Bei den Mozartstädtern durchlief der Defensivspieler alle Altersstufen der Akademie, ehe er nach zwei Spielzeiten beim FC Liefering im Mai 2018 für die Salzburger in der ADMIRAL Bundesliga sein Debüt feierte. Von Sommer 2018 bis Sommer 2020 stand der Rechtsfuß dann per Leihe beim SKN St. Pölten unter Vertrag. Im September 2020 zog es ihn dann zur SV Ried, wo Meisl bis Juli 2022 kickte und schließlich zu Beershot V.A. nach Belgien wechselte.

In der ADMIRAL Bundesliga brachte es der gebürtige Salzburger bis dato auf 87 Spiele. Vom österreichischen U15-Nationalteam bis zur U21 stand Meisl insgesamt in 49 Partien auf dem Platz.

Luca Meisl unterschreibt bei Austria Lustenau einen Vertrag bis mindestens Sommer 2025.

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Wir verfolgen die Entwicklung von Luca schon länger und freuen uns, dass wir den Transfer nun realisieren konnten. Er wurde in Salzburg top ausgebildet und hat auch bei den verschiedenen Nachwuchsstufen des österreichischen Nationalteams sowie in der Bundesliga wichtige Erfahrungen gesammelt. Es gilt im Grunde das gleiche wie bei Leo Mikic: Luca kennt die Liga und ebenso den Trainer. Er wird keine Eingewöhnungszeit brauchen und soll helfen die Abwehr bei unserem Ziel – den Klassenerhalt – weiter zu stabilisieren.“

Luca Meisl: „Ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier in Österreich bin und auf höchstem Niveau in der Bundesliga spielen kann. Ich bin eine Person, die sich gerne Herausforderungen stellt, daher nehme ich diese Challenge mit der Austria gerne an. Den Trainer kenne ich bereits aus dem ÖFB-Jugendnationalteam, aber auch aus kurzer Zeit in Ried. Nach einem sehr vertrauensvollen Gespräch mit dem Trainer und den Verantwortlichen war mir klar, dass ich das machen will.“

(Austria Lustenau / Red.)

Bild: Imago