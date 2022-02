Lustiger Transfer-Hammer: Roberto Carlos wechselt zu Pub-Team

Der ehemalige Weltmeister Roberto Carlos hat am Deadline Day für eine kleine Überraschung gesorgt.

Nach über fünf Jahren Pause kehrt die brasilianische Fußball-Ikone Roberto Carlos zurück auf den Platz. Zwar wird der 48-Jährige nicht ins Profi-Geschäft zurückkehren, doch sein Auftritt für „Bull in the Barn United“ dürfte auch für Schlagzeilen sorgen.

„Die Legende wird sich ‚Bull in the Barn United‘ anschließen“

Der ehemalige Real-Verteidiger hat sich in einer Ebay-Charity-Aktion für fünf britische Pfund verlosen lassen. Amateur-Teams hatten so die Chance, sich den Weltmeister von 2002 für ein Spiel in der „Sunday League“ zu sichern. Den Zuschlag erhielt eine Pub-Mannschaft aus Shrewsbury, die ihr Glück über die spektakuläre Neuverpflichtung noch kaum fassen kann.

„Der Mann, der Mythos, die Legende wird sich ‚Bull in the Barn United‘ für ein außergewöhnliches Fußballspiel anschließen“, verkündete das Hobby-Team mit einem Präsentations-Bild auf Twitter voller Stolz. „Einer unserer Jungs sagte in einem Gruppenchat: ‚Lasst es uns einfach mal versuchen‘, und am Ende haben wir gewonnen“, erklärt Team-Mitglied Matthew Brown gegenüber BBC.

Spielverlegung für mehr Zuschauer und Charity-Einnahmen

Das bunte Team aus der englischen Kleinstadt trägt seine Heim-Spiele für gewöhnlich auf einem kleinen Platz aus, bei dem in der Regel nur Familienangehörige und Freunde bei einem gemütlichen Bier zugucken. Durch den Neuzugang aus Brasilien könnte sich das ändern.

„Wir spielen auf einem Platz nahe Hanwood Village Hall. Die Kabinen sind sehr einfach und ein paar Duschen funktionieren nicht. Es gibt Gespräche, das Spiel an einen anderen Ort zu verlegen, weil der Parkplatz ziemlich klein ist“, meint Brown. Die möglichen Einnahmen der Partie sollen einem guten Zweck zu Gute kommen.

