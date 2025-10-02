Lyon zu stark: Nächste EL-Niederlage für Salzburg

Vizemeister FC Salzburg hat auch sein zweites Spiel in der Ligaphase der UEFA Europa League verloren. Die Salzburger mussten sich am Donnerstag bei Olympique Lyon mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Die Tore für den Tabellenzweiten der französischen Ligue 1 erzielten Martin Satriano (11.) und Ruben Kluivert (57.). Salzburg-Goalie Alexander Schlager parierte bereits in der Anfangsphase einen Elfmeter von Pavel Sulc (7.).

Salzburg-Trainer Thomas Letsch setzte anstelle von Youngster Kerim Alajbegovic in der Startformation auf Maurits Kjaergaard. Als zweiter Stürmer rückte Yorbe Vertessen statt Edmund Baidoo ins Team. Das defensive Mittelfeld bildeten in Abwesenheit von Kapitän Mads Bidstrup wie erwartet die beiden Malier Soumaila Diabate und Mamady Diambou. Bei Lyon saß Offensivjungstar Malick Fofana vor 31.767 Zuschauerinnen und Zuschauern vorerst nur auf der Ersatzbank.

Schlager im Mittelpunkt

Die Franzosen waren dennoch von Beginn an die tonangebende Mannschaft. Kjaergaard warf sich in einen Schuss von Mathys De Carvalho. Weil der Däne an der Hand getroffen wurde, gab es zurecht Elfmeter. Schlager wehrte den schwach in Richtung rechte Ecke angetragenen Versuch von Sulc ab. Vier Minuten später unterlief dem ÖFB-Goalie aber beim Herausspielen ein folgenschwerer Fehler: Sein Pass landete bei Gegenspieler Adam Karabec, die Flanke des Tschechen verwertete Satriano per Kopf.

Lyon blieb am Drücker, zwang die Bullen immer wieder zu Ballverlusten und hatte vor der Pause 66 Prozent Ballbesitz. Die erste Chance eröffnete den Salzburgern eine riskante Rückgabe von Lyons Clinton Mata, der seinen Torhüter Dominik Greif in Bedrängnis brachte. Vertessen war aber nicht rechtzeitig am Ball (31.). Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte gestalteten die Bullen das Spiel offener. Petar Ratkov haute im Strafraum daneben (39.), einen Schuss von Kjaergaard parierte Greif (45.+2).

Alajbegovic setzt Akzente

Nach Seitenwechsel nahm Lyon wieder Fahrt auf. Einen zentral angetragenen Freistoß von Tanner Tessmann fing Schlager (55.). Stefan Lainer klärte nach einem Corner einen Schuss von Sulc per Kopf. Karabec erreichte den Ball aber noch vor der Toroutlinie. Seine Maßflanke fand Kluivert, der Sohn von Stürmerlegende Patrick Kluivert versenkte sie mit einem wuchtigen Kopfball.

Mit den Einwechslungen von Sota Kitano, Baidoo und vor allem Alajbegovic hielt etwas mehr Spielkultur bei den Bullen Einzug. Der 18-jährige Bosnier prüfte bereits wenig später mit zwei Schüssen Greif (65., 70.). Wirklich zwingend wurden die Salzburger im Finish nicht mehr. Greif packte gegen Baidoo zu (92.), Lyon landete im achten Pflichtspiel der Saison den siebenten Zu-Null-Sieg.

Salzburg dagegen kassierte die vierte Europacup-Niederlage in Folge und wartet nach dem 0:1 zum Auftakt gegen den FC Porto weiter auf sein erstes Europa-League-Saisontor. Von den jüngsten sechs Pflichtspielen haben die Bullen nur eines gewonnen – am Wochenende mit 2:1 bei der WSG Tirol. Am Sonntag (17.00 Uhr) steht für die Salzburger im eigenen Stadion der Ligaschlager gegen den ebenfalls strauchelnden Tabellenführer Rapid auf dem Programm.

(APA)

Die Szenen im VIDEO:

Schlager pariert Elfmeter (7.)



1:0 – Martin Satriano (11.)





2:0 – Kluivert (57.)





Bild: Imago