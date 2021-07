Ma Long holt erneut Tischtennis-Gold

Ma Long hat nach 2016 auch bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio Olympia-Gold im Tischtennis-Einzel gewonnen. Der 32-jährige Chinese besiegte am Freitag im Finale seinen Landsmann und Weltranglisten-Ersten Fan Zhendon mit 4:2-Sätzen. Bronze ging an den Deutschen Dimitrij Ovtcharov, der im kleinen Finale Lin Yun-Ju aus Taiwan nach der Abwehr von drei Matchbällen noch in 4:3-Sätzen besiegte.

Ma Long feierte seinen erneuten Triumph mit der “Mobot”-Pose, die durch den britischen Langstreckenläufer und mehrfachen Olympiasieger Mo Farah bekannt wurde. Wie bei allen Olympischen Spielen seit 2008 stellte China auch in Tokio alle vier Einzelfinalisten. Bei den Frauen hatte am Donnerstag Chen Meng gegen Sun Yingsha Gold geholt.

Ovtcharov sorgte auch am Freitag für ein Drama. Nachdem er am Vortag noch Ma Long im Halbfinale hauchdünn mit 3:4 unterlegen war, überstand er im Kampf um Bronze mehrere Matchbälle gegen sich. Für den Deutschen ist es die zweite Olympia-Medaille im Einzel nach Bronze 2012 in London.

(APA)/Bild: Imago