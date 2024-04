Maak verlängert bei Austria Lustenau

Matthias Maak wird dem SC Austria Lustenau auch über die laufende Saison hinaus erhalten bleiben. Am Dienstag unterzeichnete der 31-Jährige einen neuen, ligaunabhängigen Vertrag bis mindestens Sommer 2025.

Der Innenverteidiger wechselte im Spätsommer 2020 aus Altach an den Rhein. In der folgenden Spielzeit feierte er mit Grün-Weiß den Meistertitel in der 2. Liga und damit auch die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. Im Oberhaus kam der Defensivmann in der vergangenen Saison zu 27 Einsätzen. In dieser Saison stand er wegen einer Rückenverletzung in 14 Spielen auf dem Platz.

Statement Matthias Maak:

„Ich bin jetzt mittlerweile schon fast vier Jahre hier. Ich fühle mich bei der Austria unglaublich wohl. Das Ländle und Grün-Weiß sind meine zweite Heimat geworden. Bis dato hatte ich hier eine richtige schöne Zeit mit zahlreichen tollen Momenten. Daher bin ich froh, dass ich auch über den Sommer das Lustenauer Trikot überstreife.“

Statement Alexander Schneider:

„Die Verlängerung unseres Kapitäns in einer doch nicht so leichten Zeit ist ein starkes Zeichen und zeigt seine Identifikation sowie seine Verbundenheit mit dem Verein. Zudem zeigt die Verlängerung, dass wir bei der Austria unabhängig von kurzfristigen Resultaten den eingeschlagenen Weg kontinuierlich weitergehen werden. Seine Leistungen auf dem Platz sowie seine Erfahrung, sein Engagement und seine Führungsqualitäten sind von enorm wichtigem Wert für die gesamte Mannschaft. Wir alle bedanken uns bei Maaki für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich in Gesprächen der letzten Wochen einmal mehr gezeigt hat. Wir sind uns sicher, dass wir in Zukunft gemeinsam noch viel erreichen werden.“

Quelle: SC Austria Lustenau