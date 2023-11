Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv tragen EC-Spiele in Serbien aus

Die israelischen Fußball-Clubs Maccabi Haifa und Maccabi Tel Aviv werden ihre nächsten Heimspiele im Europacup angesichts des Gaza-Krieges in Serbien ohne Publikum austragen.

Das gab die UEFA am Donnerstag bekannt. Haifa empfängt am 30. November in der Gruppe F der Europa League im Belgrader Stadion Rajko Mitic Stade Rennes. Tel Aviv tritt in den Pool-B-Spielen der Conference League am 25.11. gegen Sorja Luhansk und am 14.12. gegen Gent in der TSC Arena in Backa Topola an.

(APA)

Bild: Imago