Machtdemonstration! Arsenal demütigt PSV Eindhoven

Die Gunners dürfen vom Viertelfinale träumen! Arsenal gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen PSV Eindhoven klar mit 7:1 und steht mit mehr als einem Bein in der nächsten Runde.

In der zwölften Minute ging Arsenal durch Declan Rice in Führung, der Treffer wurde jedoch richtigerweise aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben. Sechs Minuten später war es dann aber soweit: Jurriën Timber trifft per Kopf nach Rice-Flanke zum bis dahin verdienten 1:0 für die Gunners.

PSV Eindhoven kam nicht aus der eigenen Hälfte und kassierte prompt den nächsten Gegentreffer. Der 18-jährige Miles Lewis-Skelly legt mustergültig auf den erst 17-jährigen Ethan Nwaneri und erzielt das 2:0 für Arsenal. In der 31. Minute kam es zum kuriosen 3:0 für die Londoner: Ping-Pong im Strafraum der Niederländer, Merino nützte die Verwirrung der Defensive aus.

In der 42. Minute dann eine unkluge Aktion von Arsenal-Mittelfeldmann Thomas Partey. Der 31-Jährige foulte PSV-Kapitän Luuk de Jong ohne Not im Strafraum, Noa Lang verwertete den fälligen Strafstoß souverän zum 1:3-Anschluss.

Nach der Pause stellte Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard nach nur 66 Sekunden den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Und nur eine Minute später erhöht Leandro Trossard auf 5:1. In der Schlussphase erhöhten Ödegaard und Calafiori auf 7:1 und zogen den Niederländern damit wohl auch den letzten Zahn im Achtelfinal-Duell.

Die Tore im Video

0:1 – Jurriën Timber (18.)

0:2 – Ethan Nwaneri (21.)

0:3 – Mikel Merino (31.)

1:3 – Noa Lang (Elfmeter, 43.)

1:4 – Martin Ödegaard (47.)

1:5 – Leandro Trossard (48.)

1:6 – Martin Ödegaard (73.)

1:7 – Riccardo Calafiori (85.)

Artikelbild: Imago