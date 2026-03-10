Machtdemonstration in Bergamo! FC Bayern überrollt Atalanta

Der FC Bayern darf nach einer herausragenden Vorstellung für das Viertelfinale der Champions League planen.

Die Münchner gewannen das Achtelfinal-Hinspiel beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo 6:1 (3:0). Die Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielten Josip Stanisic (12.), Michael Olise (21., 64.), Serge Gnabry (25.), Nicolas Jackson (52.) und Jamal Musiala (67.). Bergamo gelang spät ein Ehrentreffer durch Mario Pasalic (90.+3).

Das Rückspiel findet am Mittwoch kommender Woche statt. Bei einem Einzug ins Viertelfinale träfe der FC Bayern auf Real Madrid oder Manchester City.

Die Tore im VIDEO:

0:1 Josip Stanisic (12.)

0:2 Michael Olise (22.)

0:3 Serge Gnabry (25.)

0:4 Nicolas Jackson (52.)

0:5 Michael Olise (64.)

0:6 Jamal Musiala (67.)

1:6 Mario Pasalic (90.+3)

(SID) / Bild: Imago