Machtdemonstration von Zverev bei US Open

Mit einer Machtdemonstration hat Olympiasieger Alexander Zverev die dritte Runde der US Open erreicht. Der Deutsche fertigte den Spanier Albert Ramos-Vinolas am Donnerstag mit 6:1,6:0,6:3 ab. Am Samstag spielt der Weltranglisten-Vierte damit gegen Jack Sock aus den USA oder Alexander Bublik aus Kasachstan um den Einzug ins Achtelfinale. Der Hamburger gilt insbesondere nach seinem Tokio-Erfolg als ein Favorit auf den Titel des letzten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison.

“Es war ein guter Tag. Ich glaube, Albert hat nicht sein bestes Tennis gezeigt. Ich spiele momentan ganz in Ordnung”, sagte Zverev. “Ich bin froh, dass ich in der dritten Runde bin. Er ist einer, der Topspielern teilweise Probleme macht.” Am Tag nach dem Unwetter mit heftigen Regenmassen und einem beeinträchtigen US-Open-Spielplan trat Zverev unter blauem Himmel und Sonnenschein im Arthur-Ashe-Stadium an.

2020 hatten ihm im Endspiel gegen den diesmal verletzt fehlenden Österreicher Dominic Thiem nur zwei Punkte zum ersten Grand-Slam-Titel gefehlt, dieser verpasste Erfolg treibt ihn an. “Es war schmerzhaft und daran erinnere ich mich. Ich nehme das als Motivation. Ich bin wieder hier und habe die Möglichkeit, es besser zu machen.”

(APA)/Bild: Imago