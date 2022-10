Mader nach turbulenter Partie: „So knapp vor der Sensation“

via

via Sky Sport Austria

Beinahe hätte es für einen Heimsieg gegen Rapid gereicht, nach 100 Minuten stand es jedoch am Ende „nur“ 3:3. Lustenau-Coach Markus Mader zeigt sich im Sky-Interview nach der kuriosen Partie dennoch begeistert von der Leistung seiner Mannschaft.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie gegen einen starken Gegner aufgetreten ist. Drei Tore gegen Rapid zu machen, ist überragend. Mir tun sie nur leid im Moment, weil sie jetzt bitter enttäuscht in der Kabine sitzen, weil wir so knapp vor der Sensation waren,“ so Mader.