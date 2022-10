Mader: „Trainer in Lustenau ist mein Traumjob“

via

via Sky Sport Austria

Bei der aktuellen Folge von Talk & Tore ist Austria Lustenau Trainer Markus Mader gemeinsam mit Austria Wien Spieler Lukas Mühl zu Gast.

Der Lustenauer Trainer konnte die Frage zu seinem Traumjob in den vergangenen Jahren nie richtig beantworten. Erst als er zu Lustenau gekommen ist, wurde ihm die Antwort auf diese Frage bewusst. „Das ist mein Traumjob“, so der 54-jährige. Vor ein paar Jahren hätte sich der Tiroler nicht vorstellen können jetzt Trainer in der Bundesliga zu sein. Ohne aktiver Hilfe oder berühmten Namen aus seiner Spielerkarriere hat Mader diesen Schritt geschafft und darauf ist er besonders stolz: „Ich habe mir alles selbst erarbeitet und das macht mich stolz.“