Maderner statt Mbappe: „Real-Fanboys“ der WSG beim GAK gefordert

Statt Kylian Mbappe gegen Daniel Maderner und Co.: Für die WSG Tirol wartet nach dem ausverkauften Dienstag-Testspielkracher gegen Real Madrid am Tivoli mit dem Auswärtsspiel beim GAK am Samstag wieder der Bundesliga-Alltag. Trainer Philipp Semlic sprach von „herausfordernden Tagen“, nicht nur körperlich, sondern vor allem aus mentaler Sicht. Umgehen müssen die Tiroler auch mit der Rolle als Tabellenführer nach einem perfekten Saisonstart.

Mit einem 4:2 gegen Hartberg wurden sie erster Leader in dieser Saison, dank einem 3:1 gegen den LASK hielten sie dieses Standing auch nach Runde zwei. Nur Altach und Rapid sind auch ohne Punktverlust. Nach zwei Heimauftritten wartet auf die Semlic-Truppe nun die erste Hürde in der Fremde.

„Wir wollen den Rückenwind mitnehmen in ein sehr wichtiges Spiel, unsere Leistungen bestätigen, einen draufsetzen“, sagte Semlic. Drei Siege am Stück würden die Egalisierung eines Clubrekordes bedeuten, das schafften die Tiroler zuletzt im Oktober 2022.

„Außergewöhnlicher Moment“ wirkt nach

Gelingen soll das nach einem „außergewöhnlichen Moment“, war doch wenige Tage zuvor mit Real eines der besten Teams der Welt zu Gast. Trotz 0:4-Niederlage nach Toren von Eder Militao (10.), Mbappe (13., 59.) und Rodrygo (81.) überwog das Positive. 15.732 Zuschauer waren im sonst meist fast leeren Tivoli zu Gast. „Das Spiel haben alle sehr gut überstanden, wir konnten unseren Plan, die Belastung gut zu verteilen, perfekt durchziehen. Es war richtig intensiv, aber wir haben es genossen“, resümierte Semlic.

Die Spieler auch nach der Partie, als sie vor der Real-Kabine als „Fanboys“ lauerten, um das eine oder andere Star-Shirt zu ergattern. „Es ist ein Prozess, das Ganze aus den Köpfen herauszubringen“, meinte der Steirer. Deshalb habe man in den vergangenen Tagen auch viel Arbeit in Besprechungen gehabt. „Wenn wir das Großereignis Real und die zwei Siege davor als selbstverständlich ansehen, werden wir Riesenprobleme bekommen gegen den GAK“, vermutete Semlic.

Es warte eine „gute Mannschaft“, die der WSG „alles abverlangen“ werde. Wichtig sei es, das physische Spiel der Grazer anzunehmen. „Es wird dort scheppern“, vermutete Semlic. Weiter nicht bauen kann er auf den noch nicht ganz fitten Stürmer Ademola Ola-Adebomi, dessen Spielgenehmigung noch fehlt.

GAK will Reaktion zeigen

Bei den Steirern fehlt nur der gesperrte Sadik Fofana fix. Fofanas Rote Karte beim 0:5 in Salzburg war der Anfang vom Untergang. Bis dahin hatte der Außenseiter, der zuvor mit einem 2:2 gegen die Wiener Austria überrascht hatte, sehr gut mitgehalten.

„Wir müssen die positiven Phasen während des Spiels verlängern und in den entscheidenden Phasen da sein. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ein für uns zufriedenstellendes Ergebnis holen können“, sagte Feldhofer. Zweikampfstärke und große Laufleistung in beide Richtungen seien ein wichtiger Faktor. Den Gegner sah er trotz Tabellenführung „auf Augenhöhe“.

„Man sieht einfach, dass die Liga sehr eng ist“, meinte der Steirer. Sein Team verlor vergangene Saison kein direktes Duell mit der WSG, gleich dreimal gab es eine Punkteteilung. Mit dem 1:1 am Tivoli am 23. Mai wurde der Klassenerhalt gesichert.

