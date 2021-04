Die Stimmung war beim FK Austria Wien in den vergangenen Wochen angespannt. Am gestrigen Freitag hat es dann die Gewissheit gegeben: Die Veilchen haben in zweiter Instanz die Spielgenehmigung für die kommende tipico Bundesliga-Saison erhalten. Auch an Verteidiger Michael Madl ging die Zeit der Ungewissheit nicht spurlos vorüber.

Im Sky-Interview spricht der Austria- Routinier u.a. über seine Liebe zur Austria und Existenzängste im Verein.