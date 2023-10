Madrid Bravos steigen 2024 in ELF ein

Die European League of Football (ELF) umfasst auch im kommenden Jahr 17 Clubs aus neun Ländern. Als neues Team steigen die Madrid Bravos 2024 in die stärkste europäische Liga ein. Das gab die ELF am Montag bekannt.

Die Spanier ersetzen die Leipzig Kings, die aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten die Saison heuer nicht zu Ende spielten. Vorjahressieger Vienna Vikings sowie die Raiders Tirol sind auch 2024 am Start, das Finale findet am 22. September in Gelsenkirchen statt.

(APA) / Bild: Imago