Madrid-Masters: Grabher erspielt sich Duell gegen Swiatek

via

via Sky Sport Austria

Julia Grabher ist beim Master-1000-Turnier in Madrid als „Lucky Loser“ ins Hauptfeld gerutscht und am Mittwoch direkt in die zweite Runde eingezogen.

Österreichs beste Tennisspielerin besiegte zum Auftakt die Bulgarin Viktoriya Tomova mit 6:1,7:6(5) und trifft nun auf die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek. Tags zuvor hatte sich Grabher in der zweiten Quali-Runde der Ukrainerin Dajana Jastremska noch klar mit 1:6,2:6 geschlagen geben müssen.

„Größer könnte die Hürde nicht sein, die Rollenverteilung ist klar. Sie muss gewinnen, ich möchte mich bestmöglich präsentieren und überraschen, bin top motiviert und freue mich schon sehr auf die Partie“, schrieb Grabher, im WTA-Ranking auf Platz 92, auf Facebook über das bevorstehende Duell mit Swiatek.

(APA)

Artikelbild: Imago