Männer-Cupfinale lautet überraschend Gmunden gegen Graz

via Sky Sport Austria

Das Basketball-Cupfinale der Männer heißt überraschend Swans Gmunden gegen UBSC Graz. Nachdem sich die Oberösterreicher beim Final Four am Samstag gegen Gastgeber Oberwart Gunners mit 81:62 (36:22) durchgesetzt hatten, gelang den Grazern eine echte Überraschung. Sie eliminierten Titelverteidiger und Double-Gewinner BC Vienna trotz klaren Pausenrückstandes mit 92:90 (37:55) und haben am Sonntag (17.30 Uhr) die Außenseiterchance auf ihren ersten Cupsieg.

Die Wiener gaben die Partie zweimal aus der Hand. Graz machte den 18-Punkte-Rückstand aus der Halbzeit bereits im dritten Viertel wett, gewann dieses mit 32:14 und glich aus. Zweieinhalb Minuten vor Spielende sah der Favorit bei einer 90:82-Führung erneut wie der sichere Sieger aus. Die Steirer legten aber einen 10:0-Lauf auf das Parkett und drehten die Partie. Vergangenen Sonntag hatten sie sich in der Superliga in Wien noch klar mit 76:108 geschlagen geben müssen.

Nun duellieren einander Graz und Gmunden zum zweiten Mal nach 2012 im Cupfinale. Gmunden würde mit dem siebenten Titel alleiniger Rekordcupsieger werden.

(APA) / Bild: Imago