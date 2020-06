Magath über Baumeister-Engagement: “Mannschaft hatte keinen Ansprechpartner”

In der Halbzeitpause, im Spiel zwischen dem SKN St. Pölten und dem FC Flyeralarm Admira, hat Felix Magath über die Anstellung von Sportdirektor Ernst Baumeister gesprochen. Magath äußerte sich, wie es zum Engagement von Baumeister gekommen ist und wie der neue Sportdirektor der Mannschaft helfen kann.

Seit Montag ist Ernst Baumeister bei der Admira wieder im Amt. Es ist sein bereits viertes Engagement bei den Südstädtern. Bevor Baumeister den Job bei den Niederösterreichern übernommen hat, fand ein Austausch mit Felix Magath statt, dies allerdings nicht vom Posten des Sportdirektors handelte. “Ich hatte mit ihm ein Gespräch gesucht, weil ich mich informieren wollte, wie es bei der Admira abläuft” erzählte der Deutsche. Das Treffen ist sehr positiv verlaufen und die beiden Ex-Fußballer haben sich von Anhieb “gut verstanden”, verrät Magath.

Global Soccer Chef Magath hat sich infolgedessen intern über den Abschied Baumeisters erkundigt und die Überlegung getätigt, den Ex-Trainer wieder zur Admira zurückzuholen. “Das war von dem ersten Treffen an die sinnvollste Möglichkeit in dieser Saison etwas positives zu tun”, erklärte Magath und fügte weiter an: “Wir waren im Grunde immer einer Meinung, egal über was wir uns unterhalten haben. Wir haben uns von Anfang an richtig gut verstanden und das hat mir gezeigt, dass er ein Fußballer ist, der ein Herz für Fußballer hat und der genau wie ich immer Fußballer bleiben wird und sich im oder am Spielfeldrand am wohlsten fühlt.”

Ansprechpartner hat gefehlt

Für Felix Magath hat in den letzten Wochen ein Mann gefehlt, der die Mannschaft kennt und der sich die Anliegen der Spieler zu Herzen nimmt, wie der Deutsche im Interview sagt: “Ich denke, die Mannschaft in den letzten Wochen darunter gelitten hat, dass eben kein Österreicher so nah an der Mannschaft war, der ihnen helfen konnte. Sie hatten keinen Ansprechpartner. […] Mit seinem Erscheinen hat er schon viel dazu beigetragen, dass die Mannschaft besser und harmonischer umgeht.”