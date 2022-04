Magnin nach Last-Minute-Ausgleich: „Ein unglaubliches Spiel!“

via

via Sky Sport Austria

Altach-Trainer Ludovic Magnin spricht nach dem 2:2 in letzter Sekunde gegen die Admira im Sky-Interview über die Partie.

„Ein unglaubliches Spiel. Du schaust auf die Anzeigetafel, es steht 0:2 für die Admira und sie hatten kaum eine Torchance. Solche Tore werden zu Silvester gezeigt, solche lustigen Gegentore. Aber für einen Trainer und eine Mannschaft hat es natürlich unglaublich wehgetan. Kompliment an die Mannschaft. Nach solchen Rückschlägen zurückzukommen und in der letzten Minute noch den Punkt zu holen – Hut ab. Gibt uns brutal Energie für die Zukunf“, so Magnin.