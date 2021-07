Mahalbasic wechselt nach Spanien

Rasid Mahalbasic wechselt nach 2016/17 zum zweiten Mal in seiner Karriere in die spanische ACB. Der ÖBV-Center schließt sich Aufsteiger CB Breogan in Lugo (Galicien) an. Bereits vor fünf Jahren hatte Mahalbasic in der stärksten europäischen Basketball-Liga gespielt, damals für Real Betis Sevilla. Lugo wird die 13. Station im Ausland für den 30-jährigen Klagenfurter.

Zuletzt hatte Mahalbasic vier Saisonen lang den Dress der Baskets Oldenburg getragen. Ende des vergangenen Spieljahres bestritt er noch sechs Partien für A.S. Monaco in der französischen LNB.

(APA)

Bild: Imago