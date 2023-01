Mahomes bei Chiefs-Sieg in Las Vegas mit Rekord

Quarterback Patrick Mahomes hat in der Football-Profiliga NFL für einen spektakulären Rekord gesorgt. Der Spielmacher der Kansas City Chiefs stellte beim 31:13 bei den Las Vegas Raiders eine neue Bestmarke für Gesamt-Yards in einer Saison auf. Die Chiefs sicherten sich mit 14:3 Siegen und Platz eins in der AFC zudem ein Freilos in der ersten Play-off-Runde.

Mahomes passte für 202 Yards, dazu erlief er 29 weitere, womit er nun auf insgesamt 5608 in dieser Spielzeit kommt. Damit übertraf der Super-Bowl-Champion von 2019 den bisherigen Rekord von 5562 Yards, den Drew Brees für die New Orleans Saints im Jahr 2011 aufgestellt hatte.

Jaguars in den Play-offs

Die Jacksonville Jaguars erreichten erstmals seit fünf Jahren wieder die Play-offs. Das Team um Quarterback Trevor Lawrence holte durch das 20:16 über die Tennessee Titans, den fünften Sieg in Serie, Platz eins in der AFC South. Die Jaguars, in der Vorsaison noch schlechtestes Team der Liga, stehen bei 9:8 Siegen.

(SID) / Bild: Imago