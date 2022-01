Mahomes führt Chiefs zurück in die Erfolgsspur

Star-Quarterback Patrick Mahomes hat die Kansas City Chiefs am letzten Spieltag der regulären Saison in der US-Football-Profiliga NFL zurück in die Erfolgsspur geführt. Der Super-Bowl-Champion von 2019 siegte mit 28:24 bei den Denver Broncos und darf sich Hoffnungen machen, als topgesetzter Klub der AFC in die Play-offs zu gehen. Dafür müssen die Chiefs am Sonntag auf eine Niederlage der Tennessee Titans bei den Houston Texans hoffen.

Mahomes warf zwei Touchdownpässe und brachte insgesamt 27 seiner 44 Pässe an seine Receiver für 269 Yards Raumgewinn. Im neunten Spiel seiner Karriere gegen die Broncos war es der neunte Sieg für Mahomes. Die Chiefs sind nun seit 13 Spielen in Serie gegen Denver ungeschlagen – Franchise-Rekord.

Am vergangenen Wochenende hatten die Chiefs bei der 31:34-Niederlage bei den Cincinnati Bengals einen Rückschlag im Kampf um den ersten Platz der AFC erlitten und müssen deswegen auf Schützenhilfe hoffen. Die Play-offs beginnen mit dem „Wild-Card-Weekend“ am kommenden Wochenende.

(SID) / Bild: Imago