Mahrer verlängert bei Mattersburg – drei Abgänge drohen

Beim SV Mattersburg nimmt der Kader für die kommende Saison Form an. Wie Sky-Reporter Otto Rosenauer via Twitter berichtet, hat nach Kapitän Jano auch Thorsten Mahrer seinen Vertrag verlängert. Im Gegenzug drohen jedoch drei Abgänge.

Während der Defensivspieler zwei weitere Jahre beim SVM bleibt, sollen zwei Personalien in der kommende Woche geklärt werden: Sowohl bei Torhüter Markus Kuster als auch bei Offensivspieler Andreas Gruber soll eine baldige Entscheidung fallen.

Während Kuster über die Akademie Burgenland den Sprung in die Kampfmannschaft schaffte und insgesamt 214 Einsätze für Mattersburg verbuchen konnte, schloss sich Gruber 2017 den Burgenländern an. Er erzielte in dieser Spielzeit insgesamt zwölf Saisontore. Beiden Spielern wird unter anderem ein Interesse aus Deutschland nachgesagt.

Ein weiterer möglicher Abgang ist jener von Patrick Salomon: Der Mittelfeldspieler soll im Fokus des SKN St. Pölten stehen. Unter deren neuen Sportdirektor Georg Zellhofer war Salomon bereits in Altach aktiv.

